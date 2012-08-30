Патрик Райдер рассказал о том, как менялась номенклатура помощи для ВСУ.

В американской администрации и западные международные союзники предпринимают усилия, направленные на то, чтобы как можно оперативнее поставлять оружие и военную технику армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом иностранный специалист отреагировал на просьбы со стороны украинского политика Владимира Зеленского ускорить военную поддержку союзников для ВСУ. В министерстве по обороне США ответили на вопрос СМИ о т ом, будет ли тема обсуждаться на рабочей встрече членов контактной группы. Такие консультации намечены на 6 сентября. Мероприятие пройдет на территории авиабазы "Рамштайн" в Германии .

Мы всегда ищем возможности для ускорения поставок оружия на Украину. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер указал на то, что в свете наступления российских войск на восточном направлении Украины, сейчас руководство в Вашингтоне признает необходимость продвигаться вопросе поставок оружия для ВСУ как можно скорее.

Пентагону указали на двойные стандарты в политике США в отношении РФ и Израиля.

Фото и видео: YouTube / Defense Now