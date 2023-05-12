Патрик Райдер напомнил о связи с украинским руководством.

В американском министерстве по обороне отказались сообщить о том, какие рекомендации дают военнослужащие США киевскому режиму относительно массированной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. оответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

В конечном счете Украине говорить о своих операциях и расчетах. Я не стану касаться планирования или наших советов, касающихся этого, поскольку это их решение. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник напомнил о речи украинского президента Владимира Зеленского, который говорил о том, что руководство страны работает над формированием буферной зоны. Патрик Райдер указал СМИ, что Вашингтон поддерживает связь с Киевом, чтобы "лучше понять, что это означает".

Пентагон признал продвижение сил РФ на красноармейском направлении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now