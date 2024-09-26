Пентагон опроверг данные о помощи Израилю в нанесении ударов по Ливану

Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

Американские военнослужащие не оказывают поддержку еврейскому государству при нанесении им воздушных ударов по территории Ливана, а администрация Белого дома не предоставляет Израилю разведывательные данные для осуществления задач. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница прокомментировала вопрос о том, оказывают ли власти в Вашингтоне какое-либо содействие Израилю при осуществлении им операций против Ливана.

Нет, никакой поддержки. Что касается Ливана, военные США никак не участвуют в израильских операциях. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

На вопрос одного из корреспондентов о том, намерен ли Израиль, по мнению США, провести наземную операцию в Ливане, Сабрина Сингх ответила о том, что об этом следует говорить публично именно израильским представителям. Однако в Вашингтоне не хотели бы увидеть никакой деятельности, которая могла бы привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now