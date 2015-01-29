Пентагон окажет допподдержку Секретной службе по охране кандидатов в президенты

Сабрина Сингх не смогла раскрыть, что конкретно будут делать специалисты.

Американское министерство по обороне одобрило запрос Министерства внутренней безопасности США на дополнительные меры военной поддержки кандидатов в президенты и вице-президенты США в рамках проводимой избирательной кампании. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Минобороны недавно получило запрос от министерства внутренней безопасности для выделения дополнительной военной поддержки, которую можно было бы предоставить основным кандидатам в президенты и вице-президенты. Министр обороны одобрил этот запрос. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Иностранная чиновница заметила, что шеф Пентагона Ллойд Остин дал поручение спланировать и предоставить усиленную поддержку Секретной службе США на всей территории государства в целях обеспечения безопасности участникам предвыборной гонки. Сабрина Сингх уточнила, что такая поддержка будет продолжаться вплоть до голосования избирателей, намеченного на пятое ноября, а также до момента инаугурации выбранных президента и вице-президента, запланированного в январе 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now