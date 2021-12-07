Джон Кирби не видит 100%-ой вероятности нападения РФ на Киев.

Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину. Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби прокомментировал слухи о том, что Москва способна вторгнуться на территорию соседнего государства. В США не считают это неизбежным, а также видят возможное урегулирование конфликта между РФ и Украиной дипломатическими методами. При этом специалисты по-прежнему с тревогой наблюдают за наращиванием военной мощи со стороны России около восточных земель Киева.

Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение". Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 7 декабря американский и российский лидеры проведут переговоры в режиме видеоконференции. Основной темой станет эскалация конфликта на Украине. Запад последний месяц обвиняет Москву в готовящемся нападении на Киев. В Кремле напоминают о том, что могут как угодно перемещать свои войска внутри государства, так как имеют на это суверенное право.

В Пентагоне не увидели угрозы борту "Аэрофлота" со стороны самолета-разведчика США.

Фото и видео: YouTube / NowThis News