Пентагон не заметил изменений в силах сдерживания РФ с момента их перевода в особый режим

СШа уверены в своих способностях защитить свою территорию и стран-союзников.

Пентагон не заметил изменений в силах стратегического сдерживания РФ с момента их перевода в особый режим. Об этом журналистам на регулярном брифинге в американском военном ведомстве рассказал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник считает, что Вашингтон полностью уверен в собственных боевых силах и возможностях по защите территории, а также обороне союзников и партнеров.

Я не могу сказать ни о каких изменениях, которые мы бы заметили в состоянии российских стратегических ядерных сил. Мы, конечно же, продолжаем следить за этим и изучать это, мы делаем это каждый день. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российский президент Владимир Путин 27 февраля на рабочей встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым рассказал о том, что высшие должностные лица стран Североатлантического альянса позволяют себе высказывать агрессивные мысли в отношении Москвы.

Глава Пентагона: введение бесполетной зоны над Украиной - угроза войны с РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News