Пентагон не видит угрозы в военных учениях РФ "Океан-2024"

Патрик Райдер прокомментировал маневры РФ и КНР в рамках морских учений.

Начавшиеся стратегические командно-штабные учения России "Океан-2024" не представляют угрозы для Америки и другим странам Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что в маневрах будут также задействованы китайские корабли, хотя ранее Москва говорила о привлечении и других иностранных наблюдателей за процессом. Спикер заметил, что США вместе с союзниками будут следить за обстановкой в акватории региона.

Они не представляют угрозы территории США или НАТО. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил общественности о том, что 32 представителя иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". В мероприятиях принимают более 90 тысяч военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, включая три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В Пентагоне не знают деталей проводимого Киевом расследования крушения F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Now