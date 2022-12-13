Пентагон не видит признаков открытия «нового фронта» со стороны Белоруссии

Белый дом постоянно следит за развитием событий.

Вашингтон пока не видит признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Мы продолжаем внимательно наблюдать за Белоруссией. Не вдаваясь в детали работы разведки, могу сказать, что, по нашей оценке, нет каких-либо признаков в данный момент, что Россия намерена использовать ее для открытия нового фронта. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре утверждала, что развёртывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.

Ранее 78.ru писал, что Вашингтон искусственно создаёт панику вокруг России в политических интересах.

Фото и видео: PBS NewsHour