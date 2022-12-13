Пентагон не стал уточнять, готовы ли США поставлять Украине танки

Патрик Райдер рассказал о консультациях с Киевом по поставкам вооружения.

Пентагон не стал уточнять, готовы ли США поставлять Вооруженным силам Украины танки. Соответствующее заявление официального представителя американского оборонного ведомства, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера просили сделать местные журналисты в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне. Эксперт объявил прессе о том, что администрация обсуждает с киевским режимом поставки того оружия, которое требуется солдатам для возвращения под свой контроль территорий. У спикера СМИ хотели также узнать о том, ведутся ли с украинской стороной консультации по передаче ей танков. Патрик Райдер пояснил, что с самого начала вооруженной кампании Пентагон поддерживает активный и постоянный диалог с коллегами из Киева, как на двустороннем, так и международном уровне, изучаются потребности ВСУ для оказания военной помощи в сфере безопасности страны. При этом основой этого являются условия на поле боя в регионе.

Мы будем продолжать эти консультации, будем продолжать изучать их потребности на основе их запросов и пытаться предоставить им средства, необходимые не только для защиты своей страны. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: США начнут обучать украинских военных обращению с Patriot на следующей неделе.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News