В американском министерстве по обороне не смогли однозначно ответить на вопрос СМИ о тои, на каком основании американские Вооруженные силы находятся на сирийской земле. В профильном ведомстве не уточнили, каковые законные основания для этого. Однако известно, что власти в Вашингтоне планируют сохранить текущую расстановку войск в Сирии для борьбы с местными террористическими организациями. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница
Мы поддерживаем там присутствие войск и договоренности в течение многих лет. Опять же, мы продолжаем действовать совместно, чтобы гарантировать окончательное поражение террористов. Такова наша миссия с самого начала.
Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона
Напомним, что США и их международные союзники незаконно присутствуют в Сирии под предлогом борьбы с боевиками с 2014 года.
Пентагон считает, что РФ может вновь применить ракету "Орешник" по Украине.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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