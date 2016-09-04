Сабрина Сингх не стала вдаваться в подробности законных оснований для США.

В американском министерстве по обороне не смогли однозначно ответить на вопрос СМИ о тои, на каком основании американские Вооруженные силы находятся на сирийской земле. В профильном ведомстве не уточнили, каковые законные основания для этого. Однако известно, что власти в Вашингтоне планируют сохранить текущую расстановку войск в Сирии для борьбы с местными террористическими организациями. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница

Мы поддерживаем там присутствие войск и договоренности в течение многих лет. Опять же, мы продолжаем действовать совместно, чтобы гарантировать окончательное поражение террористов. Такова наша миссия с самого начала. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что США и их международные союзники незаконно присутствуют в Сирии под предлогом борьбы с боевиками с 2014 года.

Пентагон считает, что РФ может вновь применить ракету "Орешник" по Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now