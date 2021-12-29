Джон Кирби оценил заявление Байдена о скором перемещении сил в Европу.

Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник высказался на фоне недавнего обращения Белого дома. Джо Байден анонсировал перемещение военнослужащих в регион в "ближайшее время". Туда же направятся и силы НАТО.

Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник заметил прессе, что лидер США Джо Байден мог говорить о дополнительных американских контингентах, необходимых для развертывания на основе договоренностей с конкретными европейскими странами. При этом пресс-секретарь Пентагона не располагает данными относительно того, откуда, в какие страны и сколько человек личного состава отправятся.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

