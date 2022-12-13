Патрик Райдер рассказал о том, что представитель ВСУ Юрий Игнат не понял ситуацию.

Пентагон не подтвердил заявления ВСУ о возможности передачи Киеву военных самолетов. СОответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Корреспонденты попросили чиновница прокомментировать заявления представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната о том, что Вашингтоном и Киевом уже якобы практически определен тип авиации, которая будет отправлена Западом в качестве военной помощи. Он ответил на уточняющий вопрос о том, что высказывание его коллеги Игната было неверным. Власти страны продолжат обсуждать потребности ВСУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Что касается сообщений СМИ о предоставлении летательных аппаратов, мне нечего объявить. Я не в курсе того, чтобы какие-либо украинские пилоты в настоящий момент проходили обучение в США... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон ожидает, что Киев направит новые группы военных на подготовку в Германию.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

