Пентагон не подтвердил новые сведения про удары оружием США

Сабрина Сингх оценила ситуацию на поле боя в Харьковской области.

Американское министерство по обороне не может подтвердить применение собственных видов вооружений для ударов в районе Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Я не могу сейчас этого подтвердить. Пентагон не поддерживает использование ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что информационное агентство The Associated Press со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника, знакомых с этим вопросом заявило читателям о том, что оружие производства США "в последние дни" использовалось для нанесения воздушных ударов по территории России.

Пентагон: американский персонал посольства США в Бейруте не пострадал при нападении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now