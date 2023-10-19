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Пентагон не подтвердил новые сведения про удары оружием США

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Сабрина Сингх оценила ситуацию на поле боя в Харьковской области.

Американское министерство по обороне не может подтвердить применение собственных видов вооружений для ударов в районе Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. 

Я не могу сейчас этого подтвердить. Пентагон не поддерживает использование ракет ATACMS для нанесения ударов вглубь территории России.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что информационное агентство The Associated Press со ссылкой на американского сенатора и западного чиновника, знакомых с этим вопросом заявило читателям о том, что оружие  производства США "в последние дни" использовалось для нанесения воздушных ударов по территории России.

Пентагон: американский персонал посольства США в Бейруте не пострадал при нападении.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: atacms, всу, пентагон, сабрина сингх, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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