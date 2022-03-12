Пентагон не ожидает контактов между министрами обороны США и РФ

Пентагон не ожидает контактов между американским и российским министрами обороны. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в военном ведомстве сделал официальный представитель Вашингтона Джон Кирби.
Нет разговоров между министром Остиным и министром Шойгу, о которых я мог бы рассказать. И я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время.
Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона
Чиновник напомнил о том, что американско-российская линия связи, запущенная после начала специальной военной операции РФ на Украине и необходимая для предотвращения конфликтов и инцидентов между РФ и США, все еще находится в рабочем состоянии. Однако в ее использовании пока что необходимости нет.
Пентагон: канал связи с Минобороны функционирует.
Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance
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