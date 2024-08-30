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Пентагон не обладает данными о сроках переговоров с военным командованием Китая

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Сабрина Сингх прокомментировала заявление Джейка Салливана.

Американское министерство по обороне не обладает информацией о конкретных сроках проведения телефонных переговоров между военным командованием США и Китая. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что ее коллеги видят необходимость и значимость в организации более широких и частных контактах с официальным Пекином.

Мы, безусловно, приветствуем переговоры между США и КНР на высоком уровне. Когда у нас будет больше информации о сроках проведения этих звонков, мы объявим об этом. Сейчас у меня ее нет.

Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 28 августа Белый дом сообщил аудитории о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан договорился во время своего официального визита в столицу КНР с местным министром иностранных дел Ван И провести телефонные переговоры между командующими войсками двух государств.

Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ван и, китай, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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