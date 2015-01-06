Пентагон не может подтвердить, что украинский F-16 был сбит системой Patriot

Сабрина Сингх гордится тем, что летчики ВСУ обучаются американскими инструкторами.

Американское министерство по обороне не может подтвердить информацию о том, что переданный Вооруженным си лам Украины истребитель F-16 производства США был сбит самими бойцами киевского режима из западного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Я просто не могу это подтвердить. У меня недостаточно достоверной информации. Поэтому говорить о том, был ли этот пилот убит и был ли он сбит дружественным огнем, чего я сообщить не могу, должны сами украинцы. У США не просили участвовать в каком-либо расследовании этого инцидента. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Напомним, что депутат Верховной рады сообщила общественности о том, что переданный для ВСу боевой самолет F-16, о крушении которого сообщили украинские военнослужащие, был по ошибке сбит из ЗРК Patriot. Ранее американский чиновник подтвердил иностранной газете The Wall Street Journal, что Украина лишилась первого из поставленных ей истребителей F-16. При этом неназванный представитель властей Белого дома выступил с утверждением о том, что самолет не был сбит, а крушение воздушного судна произошло из-за ошибки летчика.

Пентагон сообщил о прибытии в Ашдод судна с гумпомощью для жителей Газы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now