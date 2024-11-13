Патрик Райдер предложил дождаться не слухов, а реальных инициатив.

Американское министерство по обороне отказалось комментировать возможные сценарии будущей администрации США при республиканце Дональде Трампе по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на информацию в СМИ о том, что команда нового лидера Белого дома рассматривает предложение по созданию буферной зоны.

Во-первых, я не буду строить предположений или углубляться в гипотетические ситуации относительно следующей администрации. Как я уже говорил ранее, мы сосредоточены на текущей ситуации и поддерживаем частые контакты с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее авторы из The WSJ сообщила о планах помощников Дональда Трампа. По сведениям издания, эксперты надеются создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тысяч километров по текущей линии фронта. При этом киевский режим будет должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон поставит стране вооружения.

Пентагон: США располагают более чем $7 млрд на помощь Киеву по линии PDA.

Фото и видео: YouTube / Defense Now