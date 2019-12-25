  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву С-400
Сегодня, 7:54
119
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву С-400

0 0

Джон Кирби не смог ответить на вопрос журналистов.

Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву турецких С-400. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что США ведут переговоры со странами-союзниками о возможной передаче Киеву оборонительных средств противовоздушной обороны, а также конкретно - зенитных ракетных комплексов дальнего радиуса действия. В Вашингтоне заметили, что ВСУ умеют пользоваться ЗРК.

Ведутся постоянные обсуждения не только с этими странами, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им будет удобно пользоваться.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне отказались давать оценку сообщениям о возможной передаче американскими союзниками Украине комплексов С-300 или С-400. Остались неподтвержденными данные о передаче киевскому режиму турецких комплексов С-400. Кирби заметил, что не может выходить за рамки уже тех объявлений, который перед прессой сделал президент Джо Байден.

Пентагон: НАТО не планирует менять расстановку сил после удара во Львовской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: всу, джон кирби, зрк, пво, пентагон, с-400, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии