Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву С-400

Джон Кирби не смог ответить на вопрос журналистов.

Пентагон не комментирует проведение переговоров с Анкарой о передаче Киеву турецких С-400. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник заметил, что США ведут переговоры со странами-союзниками о возможной передаче Киеву оборонительных средств противовоздушной обороны, а также конкретно - зенитных ракетных комплексов дальнего радиуса действия. В Вашингтоне заметили, что ВСУ умеют пользоваться ЗРК.

Ведутся постоянные обсуждения не только с этими странами, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им будет удобно пользоваться. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне отказались давать оценку сообщениям о возможной передаче американскими союзниками Украине комплексов С-300 или С-400. Остались неподтвержденными данные о передаче киевскому режиму турецких комплексов С-400. Кирби заметил, что не может выходить за рамки уже тех объявлений, который перед прессой сделал президент Джо Байден.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News