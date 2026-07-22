Пентагон назвал сумму затрат США на военную операцию против Ирана

Пит Хегсет оценил перед законодателями США приблизительные траты на военную миссию на Ближнем Востоке.

Американские затраты на проведение военной операции в отношении иранского руководства составляют к настоящему моменту порядка 37,5 миллиарда долларов. Соответствующей информацией с местными законодателями от 21 июля поделился шеф Пентагона Пит Хегсет на рабочих слушаниях в профильном Комитете по ассигнованиям от Сената Конгресса США. Иностранный чиновник из военного министерства США указал политикам на то, что в запрошенную Белым домом финансовую сумму включены все расходы на проведение операции, а также выплаты военнослужащим в период до 30 сентября.

К настоящему моменту затраты оцениваются в $37,5 млрд. Пит Хегсет, глава Пентагона

Напомним, что 15 июля американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на свои источники о том, что США могут затратить на проведение военной операции против Исламской Республики на Ближнем Востоке в общей сложности от 80 млрд до ста миллиардов долларов. А 30 июня директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут уведомил прессу о том, что общие расходы на военную операцию США против Ирана на тот момент составляли около 30 миллиардов долларов.

Хегсет не назвал сроки заключения контракта на производство оружия для Киева.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour