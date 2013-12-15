Патрик Райдер рассказал о поддержке ВСУ.

Обеспечение Украины средствами ПВО является приоритетом военной поддержки США и останется таковым. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник прокомментировал приоритеты в оказании военной поддержки Вооруженным силам Украины. Спикер добавил, что Пентагон не помогает командованию ВСУ определять цели и устремления в региональном конфликте.

Воздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени. Я не вижу, чтобы это менялось. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон не видит угрозы в военных учениях РФ "Океан-2024".

Фото и видео: YouTube / Defense Now