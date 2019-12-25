Пентагон назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США

Ллойд Остин пообещал поддержку союзникам на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона назвал иранские ударные беспилотники постоянной угрозой силам США на Ближнем Востоке. Такое заявление американский министр обороны сделал во время выступления в Бахрейне на международной конференции. Он оценил использование Тегераном ударных дронов.

Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью. Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр дал обещание американским партнерам и союзникам помочь в борьбе с налетами боевых дронов в регионе. В частности, Остин рассказал о том, что Вашингтон значительно усилил возможности Саудовской Аравии к обороне страны. Местные сухопутные и военно-воздушные силы перехватывают порядка 90% запущенных беспилотников и ракет, прилетающих из из Йемена.

Глава Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки.

* ИГИЛ - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото и видео: YouTube / Reuters