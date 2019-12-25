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Пентагон назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США
Сегодня, 10:22
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Пентагон назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США

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Ллойд Остин пообещал поддержку союзникам на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона назвал иранские ударные беспилотники постоянной угрозой силам США на Ближнем Востоке. Такое заявление американский министр обороны сделал во время выступления в Бахрейне на международной конференции. Он оценил использование Тегераном ударных дронов.

Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов-камикадзе представляет собой постоянную угрозу для американских войск и помехой в борьбе против ИГИЛ*. Как мы видим в Ираке, Саудовской Аравии и других странах региона, многие наши партнеры каждый день сталкиваются с той же опасностью.

Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр дал обещание американским партнерам и союзникам помочь в борьбе с налетами боевых дронов в регионе. В частности, Остин рассказал о том, что Вашингтон значительно усилил возможности Саудовской Аравии к обороне страны. Местные сухопутные и военно-воздушные силы перехватывают порядка 90% запущенных беспилотников и ракет, прилетающих из из Йемена. 

Глава Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки.

 * ИГИЛ - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото и видео: YouTube / Reuters

Теги: беспилотники, ближний восток, иран, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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