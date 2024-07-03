Патрик Райдер снова охарактеризовал Крым как часть украинских земель.

Американское министерство по обороне считает допустимым нанесение ракетных ударов по территории Крыма западным вооружением американского производства. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Дополнительно иностранный чиновник заметил, что полуостров является якобы частью Украины, а не России.

Наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Остин и Белоусов по телефону обсудили конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now