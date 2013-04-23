Пентагон намерен сделать все возможное для помощи Украине до ухода Байдена

Патрик Райдер сообщил о работе по линиям PDA и USAI.

Американское министерство по обороне намерено сделать все возможное для оказания и использования помощи Украине до ухода с должности президента Джо Байдена и завершения действия полномочий текущей администрацией Белого дома. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что у профильного ведомства осталось порядка 6,8 миллиардов долларов для киевского режима, выделяемых по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), а также 2,2 миллиарда долларов по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)..

Мы получили от Белого дома указание сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и использовать все имеющиеся у нас полномочия. И мы делаем именно это. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон: БПЛА над базами США в Британии не влияют на их работу.

Фото и видео: YouTube / Defense Now