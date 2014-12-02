Сабрина Сингх напомнила о желании Байдена передать ВСУ все средства, выделенные на военные нужды Конгрессом США.

Американское министерство по обороне намерено отправлять Вооруженным силам Украины партии оружия на еженедельной основе для того, что успеть выделить всю оставшуюся поддержку со стороны властей США до ухода с должности в Белом доме американского президента Джо Байдена. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что профильному ведомству предстоит тяжелая работа по отправке киевскому режиму оставшихся 7,1 миллиарда долларов.

Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание, отправляя Украине пакеты на еженедельной основе. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх указала СМИ, что американская армия продолжает регулярно восполнять собственные склады оружием и техникой с целью не дать им опустеть из-за передачи иностранным партнерам все новых партий военной помощи.

В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now