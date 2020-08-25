Пентагон готовится помочь Израилю в случае атаки Ирана

По словам Остина, власти сделали ряд шагов для укрепления позиций американских сил.

Пентагон готовится помочь Израилю в случае атаки Иран. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два".

По его словам, Вашингтон не будет говорить о том, осуществит ли Тегеран атаку на Израиль. Он подчеркнул, что власти сделали ряд шагов для укрепления позиций американских сил.

Мы делаем все возможное для защиты наших военных и для того, чтобы у нас была возможность помочь Израилю, если нас об этом попросят. Ллойд Остин, министр обороны США.

Ранее Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке.

Видео: YouTube / Defense Now