Пентагон дистанционно уничтожил ценную информацию на упавшем в Черное море беспилотнике

Марк Милли рассказал о том, что СШа не знают, стоит ли поднимать дрон со дна моря.

Пентагон дистанционно уничтожил ценную информацию на упавшем в Черное море американском военноо-разведывательном беспилотнике MQ-9. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции в Вашингтоне поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Генерал пояснил, что военным известно о том, что дрон располагается на глубине в четыре-пять тысяч футов (порядка 1,2-1,5 километра). Он добавил, что поднять на сушу этот аппарат будет очень сложно тому, кто попытается свершить эти действия.

Но, честно говоря, он, скорее всего, развалился на части и возвращать особенно нечего. Если говорить о потере какой-либо важной информации, то мы предприняли соответствующие меры. Так что мы уверены, что то, что могло представлять интерес, теперь уже интереса не представляет. Марк Милли, генерал США

В американском оборонном ведомстве напомнили, что в данном регионе у США нет собственных боевых кораблей, однако такими судами располагают международные союзники и друзья Вашингтона. Возможно, возвращение обломков дрона будет вестись с их помощью, так как речь идет об американской собственности. Марк Милли добавил, что власти США пока не решили, предпринимать ли попытку поднять обломки со дна моря.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News

