Патрик Райдер рассказал о контактах с Киевом.

Американское министерство по обороне считает, что вылазка Вооруженных сил Украины на территорию Курской области не способствовало отчуждению в отношениях Вашингтона и Киева.Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник получил вопрос от СМИ о том, изменились ли тесные отношения между США и Украиной на фоне атаки последней на российский регион. В текущий момент Белый дом продолжает отрицать причастность к планированию и подготовке вылазки.

Совершенно точно нет. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", вышедшей на телеканале "Россия-1" заявил о том, что Владимир Зеленский не решился бы совершить нападение на Курскую область в том случае, если бы ему это не поручили власти США. Дипломат указал СМИ на то, что отговорки украинской стороны о том, кто дал им отмашку, напоминают "детский лепет".

Пентагон ответил на критику Зеленского в связи с поставками оружия Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Now