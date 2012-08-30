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Пентагон: атака ВСУ на Курскую область не повлияла на отношения с Украиной

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Патрик Райдер рассказал о контактах с Киевом.

Американское министерство по обороне считает, что вылазка Вооруженных сил Украины на территорию Курской области не способствовало отчуждению в отношениях Вашингтона и Киева.Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.  Иностранный чиновник получил вопрос от СМИ о том, изменились ли тесные отношения между США и Украиной на фоне атаки последней на российский регион. В текущий момент Белый дом продолжает отрицать причастность к планированию и подготовке вылазки.

Совершенно точно нет.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", вышедшей на телеканале "Россия-1" заявил о том, что Владимир Зеленский не решился бы совершить  нападение на Курскую область в том случае, если бы ему это не поручили власти США. Дипломат указал СМИ на то, что отговорки украинской стороны о том, кто дал им отмашку, напоминают "детский лепет". 

Пентагон ответил на критику Зеленского в связи с поставками оружия Киеву.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: курская область, патрик райдер, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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