Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции

Патрик Райдер рассказал о контактах между военными ведомствами Вашингтона и Анкары.

Пентагон анонсировал скорые переговоры глав оборонных министерств из США и Турции по поводу происходящей в северной части Сирии ситуации. Соответствующее заявление официальный представитель профильного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновник пояснил, что США поддерживают регулярную коммуникацию с партнерами из Анкары как по оперативному уровню, так и по линии Центрального командования Вооруженных сил.

Я готов сообщить, что министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры со своим турецким коллегой в скором будущем. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Представитель оборонного ведомства США уточнил, что Вашингтон обеспокоен возможностью начала наземной вооруженной операции Турции на севере Сирии. Американская сторона призвала турков "проявлять сдержанность" в регионе. Однако Патрик Райдер не стал рассуждать о том, планирует ли турецкая сторона на самом деле проводить данную операцию.

Пентагон: США на фоне турецкой операции сократили патрулирование на севере Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News