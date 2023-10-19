Пентагон: американский персонал посольства США в Бейруте не пострадал при нападении

Сабрина Сингх рассказала об инциденте, произошедшем в Ливане.

Никто из американского рабочего персонала из посольства США, размещенного в бейрутском пригороде Авкар, не пострадал в результате нападения. В настоящее время жизням дипломатов и чиновников ничего угрожает. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница уточнила,что в профильном ведомстве Вашингтона продолжают следить за обстановкой и расследованием инцидента. Сингх призвала СМИ обращаться за подробностями в Госдепартамент страны.

Весь американский персонал находится в безопасности. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер сообщил прессе, что сотрудник охраны посольства США в бейрутском пригороде Авкар серьезно пострадал в результате нападения на дипломатическое представительство. Сейчас власти Белого дома поддерживает контакт с властями Ливана. Посольство находится в безопасности, оно возобновит свою работу в привычном режиме с 6 июня.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now