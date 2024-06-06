Пентагон: США вернут поврежденный ранее временный пирс в сектор Газа до конца недели

Сабрина Сингх рассказала о возвращении гумпомощи в секторе Газа через пирс.

Американские военнослужащие вновь поставят на якорь поврежденный ранее временный морской пирс на побережье сектора Газа до конца текущей недели. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства США Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что после установки объекта, доставка гуманитарной помощи в палестинский анклав с его использованием сразу же возобновится.

Мы надеемся, что сможем снова поставить на якорь пирс в секторе Газа в конце этой недели. У меня сейчас нет для вас более точной даты. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что ранее морской пирс получил повреждения из-за непогоды в акватории на Ближнем Востоке. Объект был отбуксирован в израильский город Ашдод. Там "Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) проводит восстановительные мероприятия.

Пентагон: США и Киев работают над устранением проблем, связанных с работой средств РЭБ РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now