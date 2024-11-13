Пентагон: США располагают более чем $7 млрд на помощь Киеву по линии PDA

Патрик Райдер указал на продолжение поддержки ВСУ.

Американское министерство по обороне располагает более чем семью миллиардами долларов, которые будут направлены на оказание поддержки Вооруженным силам Украины по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

У нас в общей сложности $7,1 млрд по линии механизма PDA, включая $4,3 млрд в 2024 финансовом году, а также $2,8 млрд, которые были возвращены... Еще $2,21 млрд остается по линии инициативы содействия безопасности Украины. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что местный механизм PDA позволяет лидеру Белого дома своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с законодателями в случае чрезвычайной ситуации. Также в США существует инициатива USAI, которая предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и денежных средств напрямую из собственных запасов.

Пентагон: военные США не пострадали в ходе атак на американскую базу в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now