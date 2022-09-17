Пентагон: США ожидают продолжения тяжелых боев на Украине

Патрик Райдер рассказал о том, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона не истощится.

США ожидают продолжения тяжелых боев на Украине. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов. Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Эксперт добавил, что единственным условием, при котором можно сделать украинский конфликт более коротким по времени, это "правильное решение со стороны РФ" о необходимости вывести с территории страны своих военных. Пентагон считает, что Москва оккупировала территорию киевского режима.

Пентагон: NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News