Джон Кирби рассказал о том, что поставки производятся Киеву ежедневно.

Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник заметил, что говорит о поставках вооружения киевскому режиму в рамках одобренной помощи Вашингтона. По данным эксперта, поставки осуществляются в ежедневном режиме. Речь идет как об оружии, так и материалах, вспомогательном оборудовании.

Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. По-прежнему происходит наземное перемещение этого материала на Украине. Каждый день на Украину поступает помощь в сфере безопасности. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагона пояснили, что намерены и дальше предоставлять Киеву военную поддержку настолько быстро, насколько это возможно, а также в тех объемах, в каких это возможно. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос корреспондентов о том, существует ли угроза того, что российская сторона может "бросить вызов" американским маршрутам поставок на Украину.

Пентагон: США обучат за пределами Украины ее солдат применению новых вооружений Запада.

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