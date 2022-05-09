Пентагон: США не участвовали напрямую в ликвидации лидера ХАМАС

Патрик Райдер оценил сообщения ЦАХАЛ о гибели Яхьи Синвара.

Американское министерство по обороне утверждает, что Вашингтон не принимал участие напрямую в операции Израиля по ликвидации главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара, однако страна предоставляла Израилю разведывательные данные, связанные с местонахождением лидеров движения. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Чтобы было предельно понятно - это была операция Израиля. В ней не принимали непосредственного участия американские войска. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник добавил, что США помогали Израилю, предоставляя информацию, связанную с возвращением заложников, отслеживанием и определением местонахождения лидеров ХАМАС, ответственных за удержание этих людей. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) уведомила в социальных сетях от 17 октября о том, что в секторе Газа были "ликвидированы трое террористов", одним из которых мог быть глава политбюро ХАМАС. Позже военнослужащие подтвердили, что Синвар был убит 16 октября в рамках проведения операции в палестинском анклаве.

Пентагон признал, что не может подтвердить версии об участии сил КНДР в СВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now