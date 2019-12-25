Пентагон: США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине

Джон Кирби напомнил об уже запланированных поставках вооружения для Киева.

Пентагон заявил, что США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник объяснил, что средства не будут выделены несмотря на ситуацию, которая складывается на государственной границе между Киевом и Москвой. Ранее Вашингтон уже одобрил отправку стране 60 млн долларов. Последняя запланированная поставка со стрелковым оружием и боеприпасами отправится в регион на этой неделе.

У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине. Мы сейчас не в этой точке. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби подчеркнул, что США могут рассмотреть запрос о предоставлении дополнительной помощи со стороны любого союзника по Североатлантическому военному альянсу. Отвечая на вопрос прессы о том, как долго Вашингтон будет реагировать на соответствующий запрос от Киева, спикер объяснил, что все будет зависеть от ситуации. В Пентагоне напомнили о том, что США обладает значительными ресурсами на территории Европы. Вашингтон рассчитывает, что Киев использует поставленные противотанковые комплексы Javelin ответственно и исключительно для самообороны.

Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину.

Фото: YouTube / NowThis News