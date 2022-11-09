Пентагон: США не могут подтвердить данные Киева о плане поставки Ираном РФ в ноябре ракет

Патрик Райдер рассказал о том, что у военных нет данных о военных поставках Тегерана России для использования в украинском кризисе.

Пентагон: США не могут достоверно подтвердить данные киевского режима о плане поставки Ираном России в ноябре 2022 года своих тактических баллистических ракет. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник не исключил, что Тегеран поставит Москве новую ракету с дальностью поражения в 300 километров. Таким образом спикер прокомментировал просьбу со стороны прессы оценить планы Ирана и России по поставкам ракет.

Опять-таки, я не могу подтвердить эту информацию. Мы не обладаем никакой информацией, подтверждающей сейчас, что Иран передал баллистические ракеты для применения на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер полагает, что Россия может стремиться получить эти поражающие иранские средства. В Пентагоне добавили, что эта ситуация объясняется сложившимся дефицитом в военном арсенале РФ.

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" принимает участие в учениях в Восточной Атлантике.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

