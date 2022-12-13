Пентагон: США начнут обучать украинских военных обращению с Patriot на следующей неделе

Патрик Райдер анонсировал обучение сил ВСУ на Форт-Силле.

Специалистов Вооруженных сил Украины со следующей недели будут обучать работе на зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot. соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американском министерстве по обороне официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Эксперт подтвердил информацию о том, что тренировки будут проводиться на военной базе Форт-Силл, находящейся в в штате Охлакома. По словам спикера, там расположен маневренный центр, в котором подготавливаются зенитчики и ракетные силы из союзных для Вашингтона стран. Уточняется, что во время подготовки будет подготовлено порядка 90-100 иностранных военнослужащих из ВСУ.

Пентагон не видит признаков открытия "нового фронта" со стороны Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

