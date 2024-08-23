Пентагон: США лучше подготовлены к отражению атаки Ирана на Израиль, чем в апреле

Сабрина Сингх указала на усиление группировки США на Ближнем Востоке.

Американское министерство по обороне лучше подготовлено к отражению возможной атаки иранского руководства на Израиль, чем это было в апреле 2024 года.Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Иностранная чиновница заметила, что власти США рассчитывают на то, что размещение дополнительных сил США на Ближнем Востоке позволит избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе конфликта.

Мы хотим деэскалации. Мы посылаем сигнал о том, что если нам придется осуществить то же самое, что мы сделали 13 апреля, то мы еще лучше подготовлены к тому, чтобы прийти на помощь в защите Израиля. Сабрина Сингх, зампресс-секретарь Пентагона

Согласно озвученной Сабриной Сингх позиции, чиновники из Пентагона считают, что "наилучшим способом" избежать эскалации на Ближнем Востоке является заключение двусторонней сделки между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС о режиме прекращении огня в секторе Газа.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now