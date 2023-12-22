Пентагон: США и Киев работают над устранением проблем, связанных с работой средств РЭБ РФ

Сабрина Сингх прокомментировала материал The Washington Post.

В американском оборонном министерстве помогают киевскому режиму в поиске решения проблем, связанных с успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранной чиновнице задали вопрос о публикации издания The Washington Post (WP). Ранее в этом СМИ со ссылкой на собственные источники газеты указывалось, что Украина вынуждена была отказаться от применения многих американских видов вооружений со спутниковым наведением из-за их неэффективности в условиях работы РЭБ РФ.

Мы продолжаем работать вместе с украинцами в том, что касается средств радиоэлектронной борьбы. Я не буду вдаваться в подробности, но это то, над чем мы работаем вместе с украинцами, а также нашими партнерами и союзниками. Но на данный момент мне больше нечего сказать. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Ранее WP отмечала, что многое переданное для ВСУ американское оружие со спутниковым наведением, в частности боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемые снаряды Excalibur, в реальности не выдерживают российских средств подавления. В связи с такой ситуацией армия киевского режима вынуждена прекратить их использование.

Главы Минобороны Китая и США проведут 31 мая переговоры в Сингапуре.

Фото и видео: YouTube / Defense Now