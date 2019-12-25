Пентагон: РФ не стягивает дополнительные войска для участия в операции на Украине

Джон Кирби также не увидел подготовки к спецоперации со стороны Белоруссии.

Пентагон заявил о том, что Россия не стягивает никакие дополнительные войска для участия в специальной операции на Украине. Такой информацией с журналистами во время проведения регулярного брифинга поделился официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, наблюдают ли специалисты такое заявление.

Нет, мы не наблюдаем…Мы не видели никаких свидетельств того, что Путин ощущает необходимость ввести дополнительное подкрепление из других районов страны. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Джон Кирби также подчеркнул, что к текущему моменту в Вашингтоне не осведомлены ни о какой подготовке со стороны России к развертыванию новых сил на государственных границах со странами НАТО в регионе Прибалтики и Калининградской области. Также США не видят готовности войск Белоруссии принять участие в специальной военной операции России, которая проводится на Украине.

В Пентагоне отказались говорить о размещении новых сил США в Европе.

Фото видео: YouTube Defense Flash News