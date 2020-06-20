Пентагон: Индия вправе сама решать, с кем проводить военные учения

Патрик Райдер сообщил о дальнейшем сотрудничестве США с Нью-Дели в военной сфере.

Пентагон заявил, что Индия как суверенное государство имеет право самостоятельно решать, с кем проводить военные учения. Соответствующее заявление официальный представитель американского министерства по обороне, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер рассказал журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне. Таким образом эксперт прокомментировал участие Нью-Дели в российских маневрах "Восток-2022".

Индия - суверенная страна, они сами могут принимать свои решения. Безусловно, мы ценим наше партнерство с Индией в регионе. Они важные партнеры, мы продолжим тесно работать с ними. Патрик Райдер, генерал ВВС США

Эксперт добавил, что власти США поддерживают очень тесные отношения с Индией в оборонной сфере. Российские учения "Восток-2022" проводились с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Пентагон пока не называет точные сроки передачи Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

