Пентагон: Дания и Нидерланды возглавят коалицию ЕС по обучению ВСУ пилотированию F-16

Ллойд Остин рассказал о долгосрочной поддержке ВСУ международными союзниками.

Дания и Нидерланды возглавят европейскую международную коалицию по подготовке украинских пилотов к использованию истребителей F-16 американского производства. Такой инфрмацией с журналистами поделился министр по обороне США Ллойд Остин. Шеф Пентагона выступил с руководителем Генштаба ВС США Марком Милли по результатам очередной встречи стран, предоставляющих киевскому режиму военную помощь. На виртуальном мероприятии обсуждался вопрос о плане подготовки летчиков ВСУ.

Планирование и реализация этой подготовки будет серьезной задачей, но выполнить ее поможет координация. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16... Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин уточнил, что в ближайшие его коллеги из Дании и Нидерландов будут взаимодействовать с Вашингтоном и другими международными союзниками при разработке плана подготовки украинских летчиков. Также свой вклад в работу внесут представители Норвегии, Бельгии, Польши и Португалии. По мнению Пентагона, процесс тренировок пилотов ВСУ представляет из себя работу по долгосрочной поддержке Киеву ради безопасности страны.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now