Пенсионерка погибла в ДТП на Зеленогорском шоссе

За 2022-2023 годы водитель к административной ответственности не привлекалась.

Утром в понедельник, 27 ноября, на Зеленогорском шоссе произошла Малы смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 35-летняя женщина-водитель за рулём Chevrolet Spark двигалась со стороны Зеленогорска в сторону посёлка Репино. Вне зоны пешеходного перехода иномарка наехала на 74-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть слева направо.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. За 2022-2023 годы водитель к административной ответственности не привлекалась.

Ранее мы сообщили о том, что Haval с пассажиркой в наручниках попал в ДТП на КАД.

Фото: Piter.TV