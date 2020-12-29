Мужчина ударил ножом постояльца ночлежки во время распития спиртных напитков на проспекте Обуховской Обороны

Подозреваемого задержали.

В ночлежке на проспекте Обуховской обороны обнаружили 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Как выяснилось, он получил его во время пьяной ссоры, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел вечером 2-го января. 58-летний житель Львовской области во время внезапной ссоры ударил ножом потерпевшего. Мужчины вместе распивали спиртные напитки.

Петербуржка госпитализировали в НИИ Скорой помощи. У него диагностировали рану брюшной стенки, токсическое действие этанола. Он находился в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали. Ночью 4-го января его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что избиение женщины на остановке общественного транспорта на Коломяжском попало на видео.

Фото: Piter.TV