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Мужчина ударил ножом постояльца ночлежки во время распития спиртных напитков на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 9:37
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Мужчина ударил ножом постояльца ночлежки во время распития спиртных напитков на проспекте Обуховской Обороны

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Подозреваемого задержали.

В ночлежке на проспекте Обуховской обороны обнаружили 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Как выяснилось, он получил его во время пьяной ссоры, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. 

Конфликт произошел вечером 2-го января. 58-летний житель Львовской области во время внезапной ссоры ударил ножом потерпевшего. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. 

Петербуржка госпитализировали в НИИ Скорой помощи. У него диагностировали рану брюшной стенки, токсическое действие этанола. Он находился в тяжелом состоянии. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали. Ночью 4-го января его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что избиение женщины на остановке общественного транспорта на Коломяжском попало на видео. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, ножевое ранение, спиртные напитки, ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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