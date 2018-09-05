Педофил, выходивший четыре раза на свободу и снова пытавшийся изнасиловать девочку в Москве, был кастрирован

Соседи требуют для него пожизненного лишения свободы

Педофил, выходивший четыре раза на свободу и снова пытавшийся изнасиловать девочку в российской столице, был кастрирован. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "Регнум" в социальных сетях. Авторы ТГ-канала узнали, что соседи требуют для злоумышленника пожизненного лишения свободы. Речь идет о 70-летнем Анатолие Бровкине. Знакомые серийного преступника удивлены тем, что мужчину отпустили из мест заключения после серии тюремных сроков. В СМИ указали, что во время последнего срока в заключении мужчину сильно избили сокамерники по СИЗО. В результате медики удалили ему мошонку. По словам соседей москвича, после возвращения серийного насильника домой в конце 2023 года, жители дома на Планерной улице перестали отпускать гулять детей в одиночестве.

Не все жители нашего района знали, что такое чудовище снова ходит по нашим улицам. Бедная девочка, на которую он напал на днях — сколько страху она натерпелась! Слава Богу, что соседи спугнули и он не успел ничего сделать! рассказал ИА Регнум знакомый Анатолия.

61-летний житель Гатчины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

Фото и видео: Telegram / Регнум