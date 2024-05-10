Пьедестал XVIII века обнаружили на Острове любви в Гатчине

Реставраторы уже оценивают, смогут ли они восстановить статую богини Цереры.

Сотрудники музея-заповедника "Гатчина" совершили значительную находку во время работ по очистке каналов на Острове любви. В ходе работ был обнаружен исторический пьедестал XVIII века, на котором ранее располагалась утраченная в годы войны статуя богини плодородия Цереры.

Как установили специалисты, первоначально пьедестал был создан для скульптурной группы "Амур и Психея", которая в настоящее время находится в Белом зале Гатчинского дворца. Об этом свидетельствуют исторические фотографии и архивные материалы.

Находка имеет особое значение для восстановления исторического облика парка. Обнаружение пьедестала позволит нам приблизить вид парка к первоначальной задумке архитекторов, отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Статуя богини Цереры, которая располагалась на этом пьедестале в более поздний период, была практически полностью утрачена во время Великой Отечественной войны. Реставраторы и историки изучат находку для определения возможности ее использования в будущих проектах по восстановлению исторического наследия Гатчинского парка.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Китайский театр" в Царском Селе возродится после пожара войны.

Фото: музей-заповедник "Гатчина"