Педагог высказалась об идее создать в России комиссии по защите чести и достоинства учителей

Преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище Евгения Ворсина высказалась об идее создать в России комиссии по защите чести и достоинства учителей. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам преподавателя, эта идея является актуальной и давно назревшей. Ворсина подчеркнула, что на ее успех будет влиять реальное наполнение: от полномочий, независимости и качества работы людей в комиссиях. Она добавила, что от "бумажного" вида работы толку не будет. Преподаватель считает, что в состав такой комиссии в первую очередь должен входить юрист. Кроме того, там должны участвовать представитель профсоюза работников образования,педагог-психолог и представитель родительской общественности.

Фото: pxhere.com