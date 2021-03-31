Педагог по вокалу Коробка назвал самую слабую "Фабрику звезд" за всю историю

Педагог по вокалу телевизионного проекта "Фабрика звезд" Владимир Коробка назвал самый слабый сезон по количеству поющих участников за всю историю шоу. В эфире YouTube-канала "Яна Чу" специалист заметил, что говорит о седьмом наборе артистов.
Мне кажется, что к этому моменту была усталость от "Фабрики звезд". Прости, Костя. Ты не виноват абсолютно. По подбору вокалистов эта самая слабая "фабрика".
Владимир Коробка, педагог по вокалу
Напомним, что Владимир Коробка работал с участниками на "Фабрике звезд-7". Продюсером сезона был Константин Меладзе.
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Фото и видео: YouTube / Яна Чу
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