Патриарх Кирилл заявил о необходимости противостоять попыткам Запада принизить роль советского народа в разгроме нацизма

По его словам, победа в Великой Отечественной войне стала не только выдающимся военным достижением всей страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости противостоять попыткам Запада принизить роль советского народа в разгроме нацизма. Об этом он рассказал на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч.

По его словам, победа в Великой Отечественной войне стала не только выдающимся военным достижением всей страны. Патриарх подчеркнул, что это нравственный подвиг советского народа, который проявил "беспримерное мужество, героизм и сплоченность".

Наша обязанность заключается в том, чтобы бережно хранить в памяти правду об этих исторических событиях и активно противостоять циничным попыткам враждебных сил принизить роль советского народа в разгроме нацизма. Патриарх Кирилл

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