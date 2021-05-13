патриарх призвал отдавать детей на воспитание церковным служащим.

Патриарх Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их РПЦ вместо аборта. Такое заявление религиозный представитель сделал во время обращения к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению. Мероприятие проводится в Москве 13 мая. Запись выступления патриарха размещена на YouTube-канале.

Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. патриарх Кирилл

Патриарх всея Руси заявил, что при этом церковь не будет препятствовать общению ребенка с матерью, если родительница отдаст ребенка на воспитание РПЦ. Ей разрешат навещать оставленного ребенка.

Руководство Спасо-Парголовского храма подало в суд на Смольный за бездействие, но потом передумало.

Видео: YT / russianchurch